Trop fort pour Emil Ruusuvuori (6−3, 6–1) en quarts de finale, Jannik Sinner atteint le dernier carré du Masters 1000 de Miami, comme à Indian Wells dix jours plus tôt. Et il aura peut‐être l’oc­ca­sion de prendre sa revanche sur Carlos Alcaraz, à condi­tion que ce dernier écarte Taylor Fritz, ce qui est loin d’être fait d’au­tant que le match entre l’Espagnol et l’Américain a été repoussé à ce jeudi en raison de la pluie.

« Je suis sûr que Carlos et Taylor auront une oppo­si­tion diffi­cile. Si je joue contre Taylor, ce sera tota­le­ment diffé­rent de si je joue contre Carlos, parce que Carlos est capable de varier un peu plus. Après notre match à Indian Wells, si nous nous rencon­trons à nouveau ici, ce serait une excel­lente nouvelle, je serais heureux de le rejouer, j’at­tends toujours ces matchs avec impa­tience. Comme je l’ai déjà dit à maintes reprises, ce sont ces matches qui vous font progresser. Ici, le court est diffé­rent, donc j’ai hâte d’y être, nous verrons si le résultat sera meilleur ou pire que la dernière fois », a déclaré l’Italien.

Quoi qu’il en soit le 11e mondial aura un avan­tage. Il aura un jour de repos supplé­men­taire que son adver­saire avant sa demie de vendredi.