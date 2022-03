Jannik Sinner est maudit.

Contraint de déclarer forfait à Indian Wells à cause d’un virus, le jeune italien, qualifié en quarts de finale à Miami, a cette fois été contraint d’aban­donner au cours du premier set (1–4), lais­sant le novice argentin Francisco Cerundolo accéder pour la première fois de sa carrière en demi‐finale d’un Masters 1000.

En confé­rence de presse, le 11e mondial s’est expliqué sur ce retrait. « J’avais des ampoules et je ne pouvais pas bouger. J’ai commencé à les remar­quer hier (mercredi), dans le dernier match contre Nick Kyrgios. Aujourd’hui, je voulais aller sur le terrain et essayer, mais ça n’a pas marché. Sur le premier jeu, j’ai glissé sur le court et je me suis senti encore plus mal, à partir de ce moment‐là, je ne pouvais plus bouger. Il a frappé une balle courte, je suis allé la cher­cher et j’ai glissé pour frapper le revers. C’est là que c’est arrivé, et je me suis senti bien plus mal qu’hier. C’est très diffi­cile pour moi : j’ai joué deux tour­nois récem­ment, Indian Wells et Miami, et dans les deux cas, j’ai dû aban­donner. C’est diffi­cile à accepter. »