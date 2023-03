Auteur d’un match quasi­ment parfait, ce mardi en huitièmes de finale à Miami, pour venir à bout d’Andrey Rublev en seule­ment 1h10 de jeu, Jannik Sinner, lors de sa confé­rence de presse d’après match, est revenu sur sa façon d’aborder ce duel face au joueur russe.

« J’ai beau­coup progressé depuis la dernière fois que j’ai joué contre Rublev. Mais lorsque vous jouez contre un joueur comme lui, vous savez déjà avant le match quel type de plan de jeu vous devez suivre. Et vous devez l’exé­cuter de la meilleure façon possible. Aujourd’hui (mardi), je me suis senti bien sur le court, je me sentais à l’aise et je savais ce que j’avais à faire, surtout contre Andrey, qui est un joueur très agressif et qui, comme je l’ai dit, sert très bien. J’ai donc essayé de rester agressif et de profiter des oppor­tu­nités qu’il me donnait. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui. »