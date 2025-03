Depuis qu’il a décidé de changer de raquette, passant de la Wilson Blade à la Babolat Aero, et de se montrer beau­coup plus agressif dans son jeu, Stefanos Tsitsipas n’est plus le même joueur.

C’est en tout ce qu’il a déclaré lors de son passage devant la presse avant le début du Masters 1000 de Miami où il sera opposé à Tseng ou Bellucci au deuxième tour.

« Je ne sais pas si c’est une nouvelle étape dans ma vie de tennisman, mais cela m’a rafraîchi l’es­prit et m’a donné de nouvelles idées. Et le mot qui pour­rait décrire ce moment est ‘exci­ta­tion’. L’excitation de s’en­traîner, l’ex­ci­ta­tion de jouer des matchs. Avant, je ne me sentais pas aussi bien préparé, je me sentais très limité dans mon tennis ; j’avais l’im­pres­sion de ne pas avoir de puis­sance dans mes coups. Maintenant, je n’ai plus d’ex­cuses, je vais aller sur le terrain et saisir toutes les oppor­tu­nités qui s’offrent à moi pour m’améliorer. »