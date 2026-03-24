Laminé 6–0, 6–1 en moins d’une heure de jeu par Arthur Fils au troisième tour du Masters 1000 de Miami, après s’être pourtant offert Alex De Minaur, Stefanos Tsitsipas a décidé d’envoyer des ondes positives à ses fans via ses réseaux sociaux.
Le Grec, qui avait accusé l’éclairage des courts en Floride lors de sa déroute face au Français, a décidé de passer à autre chose en projetant sur la saison de terre battue, qui est aussi sa surface favorite.
Taking the positives out of Miami and moving on to clay hungry and with a fresher mind.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 23, 2026
The journey back continues, see you in Monte‐Carlo 🇲🇨 pic.twitter.com/Bw9s7fhVs6
« Je garde en tête les points positifs de Miami et je passe à la terre battue avec une envie renouvelée et l’esprit plus frais. Le retour continue, rendez‐vous à Monte‐Carlo », a écrit celui qui ne fait plus partie du Top 50 mondial (51e).
Publié le mardi 24 mars 2026 à 15:15