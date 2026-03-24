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Stefanos Tsitsipas sort du silence après son humi­lia­tion contre Arthur Fils

Par
Thomas S
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Laminé 6–0, 6–1 en moins d’une heure de jeu par Arthur Fils au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, après s’être pour­tant offert Alex De Minaur, Stefanos Tsitsipas a décidé d’en­voyer des ondes posi­tives à ses fans via ses réseaux sociaux.

Le Grec, qui avait accusé l’éclai­rage des courts en Floride lors de sa déroute face au Français, a décidé de passer à autre chose en proje­tant sur la saison de terre battue, qui est aussi sa surface favorite. 

« Je garde en tête les points posi­tifs de Miami et je passe à la terre battue avec une envie renou­velée et l’es­prit plus frais. Le retour continue, rendez‐vous à Monte‐Carlo », a écrit celui qui ne fait plus partie du Top 50 mondial (51e).

Publié le mardi 24 mars 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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