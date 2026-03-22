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Surprise, Alcaraz prend déjà la porte !

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Joao Fonseca lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz est fina­le­ment tombé dès le troi­sième tour. 

Alors qu’il était encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue à Indian Wells contre Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial a perdu un deuxième match en 2026 ce dimanche, face à Sebastian Korda (36e mondial). 

« Je rentre à la maison ! Je rentre à la maison main­te­nant ! », lançait l’Espagnol, mené d’un set et d’un break par un excellent Korda.

Mais venir à bout d’Alcaraz, même lors­qu’il se frustre, reste une mission extrê­me­ment diffi­cile. Le natif de Murcie le prou­vait encore en sauvant une balle de 6–3, 4–1 et en profi­tant du relâ­che­ment de son adver­saire qui servait pour le match à 5–4.

Alcaraz enchaî­nait quatre jeux de suite pour recoller à une manche partout. On aurait alors pu penser que le patron du tennis mondial allait montrer sa supé­rio­rité dans le troi­sième set. Mais c’est Korda qui brea­kait à 3–3 grâce à un tennis offensif et plusieurs fautes directes d’Alcaraz. 

Cette fois, il ne trem­blait pas pour conclure (6−3, 5–7, 6–4) et filait en huitièmes de finale. Il battait Alcaraz pour la deuxième fois en six confrontations. 

Battu en demi‐finales à Indian Wells en 2026 comme en 2025, et au 3e tour à Miami après le 2e tour de l’an dernier, Carlos Alcaraz aura encore vécu une tournée améri­caine du mois de mars (« Sunshine Double ») déce­vante pour ses stan­dards, lui qui a déjà été titré en Californie en 2023 et 2024, et en Floride en 2022. 

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 22:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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