Tombeur de Joao Fonseca lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz est finalement tombé dès le troisième tour.
Alors qu’il était encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue à Indian Wells contre Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial a perdu un deuxième match en 2026 ce dimanche, face à Sebastian Korda (36e mondial).
« Je rentre à la maison ! Je rentre à la maison maintenant ! », lançait l’Espagnol, mené d’un set et d’un break par un excellent Korda.
Mais venir à bout d’Alcaraz, même lorsqu’il se frustre, reste une mission extrêmement difficile. Le natif de Murcie le prouvait encore en sauvant une balle de 6–3, 4–1 et en profitant du relâchement de son adversaire qui servait pour le match à 5–4.
Alcaraz enchaînait quatre jeux de suite pour recoller à une manche partout. On aurait alors pu penser que le patron du tennis mondial allait montrer sa supériorité dans le troisième set. Mais c’est Korda qui breakait à 3–3 grâce à un tennis offensif et plusieurs fautes directes d’Alcaraz.
Cette fois, il ne tremblait pas pour conclure (6−3, 5–7, 6–4) et filait en huitièmes de finale. Il battait Alcaraz pour la deuxième fois en six confrontations.
Sebi SPECIAL 🙌— Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2026
The moment @SebiKorda defeated Carlos Alcaraz for his first ever win over a reigning No. 1 !#MiamiOpen pic.twitter.com/iTBpMLBRw6
Battu en demi‐finales à Indian Wells en 2026 comme en 2025, et au 3e tour à Miami après le 2e tour de l’an dernier, Carlos Alcaraz aura encore vécu une tournée américaine du mois de mars (« Sunshine Double ») décevante pour ses standards, lui qui a déjà été titré en Californie en 2023 et 2024, et en Floride en 2022.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 22:26