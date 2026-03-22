Tombeur de Joao Fonseca lors de son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz est fina­le­ment tombé dès le troi­sième tour.

Alors qu’il était encore invaincu en 2026 avant sa demi‐finale perdue à Indian Wells contre Daniil Medvedev, le numéro 1 mondial a perdu un deuxième match en 2026 ce dimanche, face à Sebastian Korda (36e mondial).

« Je rentre à la maison ! Je rentre à la maison main­te­nant ! », lançait l’Espagnol, mené d’un set et d’un break par un excellent Korda.

Mais venir à bout d’Alcaraz, même lors­qu’il se frustre, reste une mission extrê­me­ment diffi­cile. Le natif de Murcie le prou­vait encore en sauvant une balle de 6–3, 4–1 et en profi­tant du relâ­che­ment de son adver­saire qui servait pour le match à 5–4.

Alcaraz enchaî­nait quatre jeux de suite pour recoller à une manche partout. On aurait alors pu penser que le patron du tennis mondial allait montrer sa supé­rio­rité dans le troi­sième set. Mais c’est Korda qui brea­kait à 3–3 grâce à un tennis offensif et plusieurs fautes directes d’Alcaraz.

Cette fois, il ne trem­blait pas pour conclure (6−3, 5–7, 6–4) et filait en huitièmes de finale. Il battait Alcaraz pour la deuxième fois en six confrontations.

Sebi SPECIAL 🙌



The moment @SebiKorda defeated Carlos Alcaraz for his first ever win over a reigning No. 1 !#MiamiOpen pic.twitter.com/iTBpMLBRw6 — Tennis TV (@TennisTV) March 22, 2026

Battu en demi‐finales à Indian Wells en 2026 comme en 2025, et au 3e tour à Miami après le 2e tour de l’an dernier, Carlos Alcaraz aura encore vécu une tournée améri­caine du mois de mars (« Sunshine Double ») déce­vante pour ses stan­dards, lui qui a déjà été titré en Californie en 2023 et 2024, et en Floride en 2022.