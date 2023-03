Il faudra encore laisser du temps à Alexander Zverev, revenu en début de saison de sa longue et grave bles­sure contractée en demi‐finales de Roland‐Garros contre Rafael Nadal.

Demi‐finaliste à Dubaï et huitième de fina­liste du Masters 1000 d’Indian Wells (défaite au terme d’un match très serré contre Medvedev), l’Allemand s’est incliné dès son entrée en lice à Miami. La faute à un Taro Daniel des grands jours (6−0 6–4) qui affirme avoir surtout profiter de la faiblesse du 15e joueur mondial.

« Dans le premier set, il était en diffi­culté et je n’ai pas voulu le laisser retrouver son rythme. C’est un combat un peu sale mais parfois, il s’agit de le laisser conti­nuer à mal jouer. Parfois, vous ne savez pas pour­quoi les choses tournent et vous avez du succès. Cela arrive comme ça. Mon objectif est de conti­nuer à accu­muler de plus en plus de victoires de manière plus régu­lière », a reconnu le Japonais, 97e mondial, qui affron­tera Emiil Ruusuvuori au 3e tour.