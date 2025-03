S’il a obtenu six balles de match dans la deuxième manche, Taylor Fritz a dû attendre le troi­sième set pour venir à bout de Matteo Berrettini en quarts de finale du Masters 1000 de Miami : 7–5, 6–7(7), 7–5, en 2h46 de jeu. Son entraî­neur, Michael Russell, pense qu’il aurait pu boucler la partie beau­coup plus tôt.

« Je suis sorti du terrain et mon entraî­neur a essayé de me dire que je n’avais pas fait un bon service à 6–5 dans le tie‐break, et je lui ai répondu qu’il était fou et qu’il devait revoir la vidéo. Évidemment, on peut penser que le service n’était pas bon, vu la qualité du retour qu’il a effectué. Je lui ai répondu que non, je ne voulais pas qu’il me dise cela main­te­nant. Il a parlé comme si j’avais raté mon coup. Je lui ai dit de regarder. »