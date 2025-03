Éliminé dès les huitièmes de finale à Indian Wells par le vain­queur du tournoi, Jack Draper, Taylor Fritz s’est rapi­de­ment projeté sur le Masters 1000 de Miami où il s’est exprimé devant la presse.

Et l’Américain, actuel 4e joueur mondial, a évoqué les condi­tions de jeu très parti­cu­lières en Floride, notam­ment la diffé­rence entre le court central et les autres.

« Ce tournoi est toujours inté­res­sant parce qu’on a toujours la garantie que le court central sera diffé­rent des courts exté­rieurs, ce n’est jamais la même chose. C’est un court rapide, mais la nuit et avec l’hu­mi­dité il peut devenir plus lent, mais ce n’est pas un court où il y a un rebond très élevé, au contraire il rebondit beau­coup moins et le court est plus rapide qu’à Indian Wells. »