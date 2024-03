Andy Murray est déci­dé­ment un combat­tant hors pair sur le court.

Alors qu’il a terminé son match contre Thomas Machac au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami après s’être tordu la cheville, en sauvant même une balle de match avant de s’in­cliner, le triple lauréat en Grand Chelem a annoncé avoir contracté une vilaine bles­sure, qui l’éloi­gnera des courts pendant plusieurs mois.

« Dimanche, vers la fin de mon match à Miami, j’ai subi une rupture complète de mon ATFL (liga­ment talo­fi­bu­laire anté­rieur) et une rupture presque complète de mon CFL (liga­ment calcanéo‐fibulaire). Il va sans dire que c’est diffi­cile à accepter et que je serai absent pendant une période prolongée. Je verrai un spécia­liste de la cheville à mon retour chez moi pour déter­miner les prochaines étapes. Mais je serai de retour avec une hanche et sans liga­ments de cheville le moment venu », a écrit l’an­cien numéro 1 mondial sur Instagram.

Pour rappel, Andy Murray a récem­ment annoncé son inten­tion de mettre un terme à sa carrière après l’été. Reste à savoir s’il sera apte à jouer une dernière fois devant son public à Wimbledon début juillet.