Vainqueur du Masters 1000 de Miami l’an dernier, grâce notam­ment à une victoire en finale contre Novak Djokovic, Jakub Mensik (13e mondial) est tombé dès le troi­sième tour ce lundi soir. La faute à un Frances Tiafoe coura­geux, qui, dans un jeu décisif de folie, a conclu la partie sur sa septième balle de match en ayant écarté lui‐même deux oppor­tu­nités de conclure pour son adver­saire : 7–6(4), 4–6, 7–6(11).

« Je suis vrai­ment sur un petit nuage. J’ai travaillé dur pour remporter des matchs comme celui‐ci, pour être capable de tenir le coup, de rester solide et de jouer un excellent tennis pendant trois heures. J’avais mal, lui aussi, un match en journée n’est jamais facile. Je suis super content de ce match. C’est l’un de ces matchs où, même si on s’incline, on se dit que ça a été une belle bataille », s’est réjoui l’Américain au micro de l’ATP après sa victoire.

Big Foe, BIGGER win 🔥@FTiafoe saves 2 MPs and converts his seventh to knock out defen­ding cham­pion Mensik 7–6 4–6 7–6. #MiamiOpen pic.twitter.com/y3bxMr4u6F — Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2026

Le 20e joueur mondial pour­suit son chemin en Floride et affron­tera en huitièmes de finale le Français Terence Atmane, tombeur de Felix Auger‐Aliassime.