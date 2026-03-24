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Tiafoe, après sa folle victoire contre le tenant du titre : « C’est l’un de ces matchs où, même si on s’incline, on se dit que ça a été une belle bataille »

Par
Baptiste Mulatier
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Vainqueur du Masters 1000 de Miami l’an dernier, grâce notam­ment à une victoire en finale contre Novak Djokovic, Jakub Mensik (13e mondial) est tombé dès le troi­sième tour ce lundi soir. La faute à un Frances Tiafoe coura­geux, qui, dans un jeu décisif de folie, a conclu la partie sur sa septième balle de match en ayant écarté lui‐même deux oppor­tu­nités de conclure pour son adver­saire : 7–6(4), 4–6, 7–6(11).

« Je suis vrai­ment sur un petit nuage. J’ai travaillé dur pour remporter des matchs comme celui‐ci, pour être capable de tenir le coup, de rester solide et de jouer un excellent tennis pendant trois heures. J’avais mal, lui aussi, un match en journée n’est jamais facile. Je suis super content de ce match. C’est l’un de ces matchs où, même si on s’incline, on se dit que ça a été une belle bataille », s’est réjoui l’Américain au micro de l’ATP après sa victoire. 

Le 20e joueur mondial pour­suit son chemin en Floride et affron­tera en huitièmes de finale le Français Terence Atmane, tombeur de Felix Auger‐Aliassime.

Publié le mardi 24 mars 2026 à 08:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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