Vainqueur du Masters 1000 de Miami l’an dernier, grâce notamment à une victoire en finale contre Novak Djokovic, Jakub Mensik (13e mondial) est tombé dès le troisième tour ce lundi soir. La faute à un Frances Tiafoe courageux, qui, dans un jeu décisif de folie, a conclu la partie sur sa septième balle de match en ayant écarté lui‐même deux opportunités de conclure pour son adversaire : 7–6(4), 4–6, 7–6(11).
« Je suis vraiment sur un petit nuage. J’ai travaillé dur pour remporter des matchs comme celui‐ci, pour être capable de tenir le coup, de rester solide et de jouer un excellent tennis pendant trois heures. J’avais mal, lui aussi, un match en journée n’est jamais facile. Je suis super content de ce match. C’est l’un de ces matchs où, même si on s’incline, on se dit que ça a été une belle bataille », s’est réjoui l’Américain au micro de l’ATP après sa victoire.
Big Foe, BIGGER win 🔥@FTiafoe saves 2 MPs and converts his seventh to knock out defending champion Mensik 7–6 4–6 7–6. #MiamiOpen pic.twitter.com/y3bxMr4u6F— Tennis TV (@TennisTV) March 23, 2026
Le 20e joueur mondial poursuit son chemin en Floride et affrontera en huitièmes de finale le Français Terence Atmane, tombeur de Felix Auger‐Aliassime.
Publié le mardi 24 mars 2026 à 08:49