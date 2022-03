L’appétit vient en mangeant et Frances Tiafoe veut s’ins­pirer de ses compa­triotes. La récente consé­cra­tion de Fritz à Indian Wells doit lui lui permettre aussi de passer un cap.

« Le fait que les membres du Big 3 soient de moins en moins présents sur des événe­ments impor­tants me fait vrai­ment penser que beau­coup de jeunes peuvent s’im­poser. Cette situa­tion est moti­vante tout comme le fait que mes compa­triotes réalisent un superbe début de saison. Quand je vois la perfor­mance réalisée par Fritz, je me dis que je dois aussi y arriver. C’est pareil pour le niveau affiché par Korda ou Opelka. Je dois me dire que tout est possible. J’ai grandi avec eux et il n’y a pas de raison que je ne parvienne pas à les rejoindre dans cette spirale du succès »