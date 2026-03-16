Battu en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jack Draper après un match de très haut niveau, Novak Djokovic a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars), officiellement pour une blessure à l’épaule droite.
Mais comme le rappelle Tim Henman, consultant pour Sky Sports, ce retrait n’a rien de surprenant compte tenu de la manière dont le Serbe gère son calendrier ces dernières années.
« Je ne pense pas que ce soit une grande surprise. Il est très sélectif quant aux tournois auxquels il participe et fait des allers‐retours. Je serai très curieux de voir à quel point il jouera sur terre battue. C’est la surface la plus exigeante physiquement. Va‐t‐il disputer un tournoi avant Roland‐Garros ? Va‐t‐il même participer à Roland‐Garros ? Va‐t‐il se concentrer uniquement sur le gazon ? Qui sait. »
Publié le lundi 16 mars 2026 à 17:18