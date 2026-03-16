Battu en huitièmes de finale du Masters 1000 d’Indian Wells par Jack Draper après un match de très haut niveau, Novak Djokovic a décidé de déclarer forfait pour le tournoi de Miami (du 18 au 29 mars), offi­ciel­le­ment pour une bles­sure à l’épaule droite.

Mais comme le rappelle Tim Henman, consul­tant pour Sky Sports, ce retrait n’a rien de surpre­nant compte tenu de la manière dont le Serbe gère son calen­drier ces dernières années.

« Je ne pense pas que ce soit une grande surprise. Il est très sélectif quant aux tour­nois auxquels il parti­cipe et fait des allers‐retours. Je serai très curieux de voir à quel point il jouera sur terre battue. C’est la surface la plus exigeante physi­que­ment. Va‐t‐il disputer un tournoi avant Roland‐Garros ? Va‐t‐il même parti­ciper à Roland‐Garros ? Va‐t‐il se concen­trer unique­ment sur le gazon ? Qui sait. »