Dans des propos relayés par Punto de Break, le 23e joueur mondial, Tommy Paul, a réagi à la victoire de son compa­triote Sebastian Korda face à Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami. Et pour lui, la surprise ne semble pas immense.

« Sebastian monte très bien au filet. Il peut changer de direc­tion et se retrouver au filet très rapi­de­ment, et il a en plus des mains magni­fiques. Je me doutais qu’il allait poser beau­coup de problèmes à Carlos dimanche. J’étais très heureux de le voir remporter la victoire. Je l’ai entendu depuis mon court, et j’étais très ému pour lui », a expliqué l’Américain, lui toujours en course en Floride.

En huitièmes de finale, Tommy Paul affron­tera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e mondial) tandis que Sebastian Korda fera face au qualifié espa­gnol Martin Landaluce (151e mondial).