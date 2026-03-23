Dans des propos relayés par Punto de Break, le 23e joueur mondial, Tommy Paul, a réagi à la victoire de son compatriote Sebastian Korda face à Carlos Alcaraz au troisième tour du Masters 1000 de Miami. Et pour lui, la surprise ne semble pas immense.
« Sebastian monte très bien au filet. Il peut changer de direction et se retrouver au filet très rapidement, et il a en plus des mains magnifiques. Je me doutais qu’il allait poser beaucoup de problèmes à Carlos dimanche. J’étais très heureux de le voir remporter la victoire. Je l’ai entendu depuis mon court, et j’étais très ému pour lui », a expliqué l’Américain, lui toujours en course en Floride.
En huitièmes de finale, Tommy Paul affrontera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e mondial) tandis que Sebastian Korda fera face au qualifié espagnol Martin Landaluce (151e mondial).
Publié le lundi 23 mars 2026 à 17:25