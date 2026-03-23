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Tommy Paul sur la défaite d’Alcaraz : « Je me doutais qu’il allait poser beau­coup de problèmes à Carlos »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans des propos relayés par Punto de Break, le 23e joueur mondial, Tommy Paul, a réagi à la victoire de son compa­triote Sebastian Korda face à Carlos Alcaraz au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami. Et pour lui, la surprise ne semble pas immense. 

« Sebastian monte très bien au filet. Il peut changer de direc­tion et se retrouver au filet très rapi­de­ment, et il a en plus des mains magni­fiques. Je me doutais qu’il allait poser beau­coup de problèmes à Carlos dimanche. J’étais très heureux de le voir remporter la victoire. Je l’ai entendu depuis mon court, et j’étais très ému pour lui », a expliqué l’Américain, lui toujours en course en Floride. 

En huitièmes de finale, Tommy Paul affron­tera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e mondial) tandis que Sebastian Korda fera face au qualifié espa­gnol Martin Landaluce (151e mondial). 

Publié le lundi 23 mars 2026 à 17:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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