À quelques heures de la première finale en Masters 1000 de Carlos Alcaraz à Miami, Toni Nadal a tenu à s’ex­primer dans les colonnes d’El Pais sur son jeune compa­triote qui ne cesse d’im­pres­sionner l’en­semble des obser­va­teurs de la planète tennis.

« Son évolu­tion au cours de ces mois a été fulgu­rante. Il s’est amélioré dans tous les aspects de son jeu, aussi bien physi­que­ment que tech­ni­que­ment. Il fait tout et il fait tout bien. Dans le cas où il obtien­drait la victoire, il devien­drait le premier Espagnol à inscrire son nom dans ce pres­ti­gieux tournoi. J’ai eu l’oc­ca­sion de voir certains de ses matchs lors des derniers tour­nois et je dois bien avouer que son jeu m’a laissé impres­sionné. Il est devenu un joueur complet et très diffi­cile à écraser. Sa grande capa­cité tech­nique est asso­ciée à une condi­tion physique extra­or­di­naire. Il a un jeu rapide et puis­sant qui est diffi­cile à battre. Il combine des coups dévas­ta­teurs avec des coups subtiles et a la confiance en soi néces­saire pour oser exécuter les coups les plus diffi­ciles dans les moments les plus diffi­ciles. Son parcours dans ce tournoi n’a pas été facile. Si dans certaines rencontres il s’est débar­rassé de ses rivaux avec auto­rité, dans d’autres il a dû se serrer jusqu’au bout. Et dans ces dernières, nous avons pu véri­fier son haut degré de matu­rité, son envie de se battre et la force mentale qu’il possède pour affronter des situa­tions vrai­ment compliquées. »