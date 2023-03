« Je dois être prêt à gérer cette pres­sion, à vivre ce genre de moments et à apprendre à les gérer », décla­rait Carlos Alcaraz après s’être incliné dès son entrée en lice contre Tommy Paul au Canada en août 2022. A cette époque, l’Espagnol était déjà un phéno­mène ayant remporté quelques grands titres (tels que Miami, Barcelone et Madrid) de manière excep­tion­nelle. Mais il n’est déjà plus le même joueur. Déjà parce qu’il a gagné l’US Open et qu’il est devenu numéro 1 mondial mais aussi parce qu’il apprend à une vitesse folle.

« Je pense qu’il a retenu la leçon », glis­sait son entraî­neur, Juan Carlos Ferrero. Il n’a pas menti.

Ce mardi, il retrou­vait à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami l’Américain dont il a loué les qualités avant le début du match. Et il a pu prendre sa revanche en livrant une nouvelle pres­ta­tion remarquable.

Auteur d’un super début de saison, Paul a souf­fert contre Alcaraz, dont la géné­ro­sité, la justesse, la soli­dité, la flexi­bi­lité et l’au­dace conti­nuent d’impressionner.

Le 19e mondial et tous les autres joueurs du circuit le savent désor­mais : il faut livrer une pres­ta­tion spéciale pour venir à bout du numéro 1 mondial.

Vainqueur de cette partie en deux sets, 6–4, 6–4 en 1h37 de jeu, Carlos Alcaraz enchaîne une 9e victoire consé­cu­tive et pour­suit sa route vers le Sunshine Double. Il affron­tera Taylor Fritz, tombeur d’Holger Rune, en quarts de finale pour un choc qui promet. On a déjà hâte.