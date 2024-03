En confé­rence de presse avant son entrée en lice à Miami, où il doit affronter Denis Shapovalov, Stefanos Tsitsipas a évoqué sans inquié­tude sa sortie récente du top 10.

« Il est vrai que cela peut sembler n’être qu’un chiffre, mais dans le tennis, être dans le top 10 est un symbole de statut et de pedi­gree, donc je consi­dère que c’est impor­tant et signi­fi­catif dans la carrière d’un joueur de tennis. Honnêtement, je pense que je serai de retour dans environ trois semaines et que je parvien­drai à trouver un moyen de rester long­temps dans le top, comme je l’ai fait auparavant »,