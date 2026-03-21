Accueil ATP ATP - Miami

Tsitsipas, après sa victoire contre De Minaur : « J’aime dire que c’est une ques­tion de talent »

Par
Baptiste Mulatier
-
1549

Sorti du top 50 (il est 51e mondial cette semaine), Stefanos Tsitsipas s’est offert une victoire de pres­tige au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, face à l’une de ses victimes préfé­rées, Alex de Minaur (6e mondial) : 6–3, 7–6(3). Il mène désor­mais 12–1 (!) dans ses face‐à‐face acec l’Australien. 

Dans des propos relayés par le média grec Tennis24, le double fina­liste en Grand Chelem a commenté sa victoire avec honnê­teté et un peu d’humour. 

« Il y a eu des moments dans le match où je me sentais vrai­ment très bien. Mais j’ai dû gérer mon stress en fin de match. Ce n’est pas facile de faire face à de telles situa­tions face à Alex. C’est un compé­ti­teur très coriace, il renvoie beau­coup de balles et vous oblige à travailler dur pour chaque point. Mes statis­tiques au service (98% de points gagnés derrière sa première balle, ndlr) ? J’aime dire que c’est une ques­tion de talent. Ce serait fou que cela se produise à chaque match. Si je pouvais main­tenir ce niveau à chaque match, je serais très heureux. »

Pour une place en huitièmes de finale, Tsitsipas va désor­mais affronter le Français Arthur Fils (31e mondial). 

Publié le samedi 21 mars 2026 à 10:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.