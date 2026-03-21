Sorti du top 50 (il est 51e mondial cette semaine), Stefanos Tsitsipas s’est offert une victoire de pres­tige au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, face à l’une de ses victimes préfé­rées, Alex de Minaur (6e mondial) : 6–3, 7–6(3). Il mène désor­mais 12–1 (!) dans ses face‐à‐face acec l’Australien.

Dans des propos relayés par le média grec Tennis24, le double fina­liste en Grand Chelem a commenté sa victoire avec honnê­teté et un peu d’humour.

« Il y a eu des moments dans le match où je me sentais vrai­ment très bien. Mais j’ai dû gérer mon stress en fin de match. Ce n’est pas facile de faire face à de telles situa­tions face à Alex. C’est un compé­ti­teur très coriace, il renvoie beau­coup de balles et vous oblige à travailler dur pour chaque point. Mes statis­tiques au service (98% de points gagnés derrière sa première balle, ndlr) ? J’aime dire que c’est une ques­tion de talent. Ce serait fou que cela se produise à chaque match. Si je pouvais main­tenir ce niveau à chaque match, je serais très heureux. »

Pour une place en huitièmes de finale, Tsitsipas va désor­mais affronter le Français Arthur Fils (31e mondial).