Sorti du top 50 (il est 51e mondial cette semaine), Stefanos Tsitsipas s’est offert une victoire de prestige au deuxième tour du Masters 1000 de Miami, face à l’une de ses victimes préférées, Alex de Minaur (6e mondial) : 6–3, 7–6(3). Il mène désormais 12–1 (!) dans ses face‐à‐face acec l’Australien.
Dans des propos relayés par le média grec Tennis24, le double finaliste en Grand Chelem a commenté sa victoire avec honnêteté et un peu d’humour.
« Il y a eu des moments dans le match où je me sentais vraiment très bien. Mais j’ai dû gérer mon stress en fin de match. Ce n’est pas facile de faire face à de telles situations face à Alex. C’est un compétiteur très coriace, il renvoie beaucoup de balles et vous oblige à travailler dur pour chaque point. Mes statistiques au service (98% de points gagnés derrière sa première balle, ndlr) ? J’aime dire que c’est une question de talent. Ce serait fou que cela se produise à chaque match. Si je pouvais maintenir ce niveau à chaque match, je serais très heureux. »
Pour une place en huitièmes de finale, Tsitsipas va désormais affronter le Français Arthur Fils (31e mondial).
Publié le samedi 21 mars 2026 à 10:58