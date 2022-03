On se souvient tous de son duel face à Carlos Alcaraz à l’US Open. Un match de folie en 5 sets (NDLR : Victoire d’Alcaraz : 6–3, 4–6, 7–6, 0–6, 7–6 ) qui avait permis à la planète tennis et au public de New‐York de décou­vrir le prodige espagnol.

La revanche programmée à Miami est donc le rendez‐vous à ne pas manquer des 8èmes de finale. D’ailleurs, il est évident que Stefanos qui a le sens de la formule a bien compris l’enjeu de ce duel : « Je vais essayer de me battre. C’est un grand joueur et ça va être un énorme défi, mais c’est le genre de défi que j’aime. Je vais y laisser mon âme et tout donner ».