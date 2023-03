Éliminé dès le premier tour à Indian Wells à cause d’une douleur persis­tante au bras, Stefanos Tsitsipas est arrivé à Miami avec l’es­poir de pouvoir défendre vrai­ment ses chances sur le court.

Questionné sur l’ori­gine de ce mal, le Grec a notam­ment pointé du doigt les chan­ge­ments régu­liers de balle au cours de la saison entre les diffé­rents tour­nois. Une décla­ra­tion qui vient parfai­te­ment corro­borer celle de Daniil Medvedev lors du tournoi de Doha il y a un mois de cela.

« C’est un sujet dont nous avons discuté entre les joueurs, et pense que le plus gros problème cette année a été le chan­ge­ment de balle. Les balles doivent rester constantes dans la plupart des tour­nois, et je pense parti­cu­liè­re­ment aux tour­nois sur dur. Cela profite à tous et évite aux joueurs de se blesser. J’ai reçu des commen­taires d’autres joueurs sur les balles de ce début d’année et comment ils ont eu un impact signi­fi­catif sur leurs épaules, leurs poignets ou leur bras. Je pense que ma bles­sure vient de là aussi. »