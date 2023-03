Avant son entrée en lice à Miami, prévue contre Gasquet ou O’Connell, Stefanos Tsitsipas s’est lâché face aux médias grecs. Il a d’abord désigné le respon­sable de sa douleur persis­tance au bras avant de faire une confi­dence sur son élimi­na­tion au 1er tour du Masters 1000 d’Indian Wells contre Jordan Thompson.

« J’espère jouer sans douleur et montrer quelque chose de diffé­rent de ce que j’ai fait à Indian Wells. J’ai beau­coup souf­fert dans ce tournoi, ce n’était pas facile d’être sur le court et d’une certaine façon j’y ai été forcé. En fait, je ne voulais pas jouer. Il y a certaines règles ATP qui vous forcent à jouer ces grands événe­ments et je ne suis pas un joueur qui aime aban­donner après quelques jeux. J’espère que je pour­rais prendre un petit peu plus de plaisir, m’amuser un peu plus ici et ne pas penser trop à mon bras. Heureusement, je me sens mieux désor­mais », a lâché le numéro 3 mondial.