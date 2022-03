Vainqueur en trois manches d’un J.J Wolf vire­vol­tant (6–4, 6–7, 6–1), Stefanos Tsitsipas a une nouvelle fois du s’employer pour venir un bout d’un joueur beau­coup moins bien classé que lui (167e, ndlr).

5e joueur mondial et âgé de 23 ans, le joueur grec sait qu’il peut désor­mais s’ap­puyer sur son expé­rience du haut niveau pour contenir ce type de joueur capable de presque tout sur un match.

« Je m’at­tends toujours à ce qu’un joueur moins bien classé joue le match de sa vie, il n’a rien à perdre, mais main­te­nant je sais très bien comment gérer ce genre de situa­tions, j’ai beau­coup plus d’ex­pé­rience. Je pense que cela s’est vu dans le troi­sième set, où je me suis un peu laissé aller et détendu, ce qui m’a aidé à obtenir la victoire. »