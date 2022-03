Battu au deuxième tour à Indian Wells par Jenson Brooksby, Stefanos Tsitsipas s’est présenté en confé­rence de presse à Miami où il avait beau­coup de choses à dire notam­ment sur le tennis féminin et le format des matchs en Grand Chelem.

Egalement inter­rogé sur son début de saison moyen et sur le fait qu’il a pris du retard dans la succes­sion au Big 3 repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, le Grec a balayé cette idée en esti­mant qu’il voulait d’abord devenir une réfé­rence dans sa tranche d’âge.

« J’ai travaillé très dur pour être dans cette conver­sa­tion à la succes­sion du Big 3. Honnêtement, je devrais être beau­coup plus proche de ce qu’ils obtiennent si vous regardez mon âge. Je crois que j’ai pris un peu de retard ces derniers temps. J’essaie de trans­former mon tennis en quelque chose de mieux. Je ne pense pas à leur succéder en ce moment, vrai­ment. J’essaie de me mesurer à ma géné­ra­tion plus qu’à eux, aussi parce que Rafa était le seul à parti­ciper aux derniers tour­nois. Encore une fois, je suis en compé­ti­tion avec ma géné­ra­tion. Peut‐être qu’ils joue­ront, à un moment donné. J’essaie d’être le meilleur joueur de ma géné­ra­tion et de ne pas me concen­trer sur ce qui se passe avec les plus anciens. »