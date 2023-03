Quand Stefanos Tsitsipas a une idée en tête, il n’en démord pas.

Interrogé en confé­rence de presse après sa victoire face à Cristian Garin ce lundi, le joueur grec est une nouvelle fois revenu sur la fameuse règle de l’ATP qui stipule qu’un joueur est obligé de parti­ciper à un Masters 1000 sauf en cas de réelle blessure.

Gêné à l’épaule en Californie, le Grec s’est donc résolu à parti­ciper au Masters 1000 d’Indian Wells avant de s’in­cliner d’en­trée face à Jordan Thompson. Et visi­ble­ment, il n’a toujours pas digéré.

« La raison pour laquelle j’ai joué à Indian Wells est qu’il existe une règle de l’ATP selon laquelle si vous ne parti­cipez pas à un Masters 1000, il y a diffé­rentes péna­lités, comme par exemple, ils retirent votre meilleur résultat en Masters 1000 de la saison précé­dente et vous ne pouvez pas ajouter de points à ce résultat. Si vous y réflé­chissez, c’est vrai­ment négatif. Je ne pouvais pas arrêter, je devais jouer. De plus, vous êtes péna­lisé et condamné à une amende, en plus de ce que j’ai dit précé­dem­ment, ce qui est… frus­trant. Devoir penser à quelque chose comme ça, en plus de votre bles­sure, c’est frus­trant. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’ai fina­le­ment décidé de jouer, notam­ment les fans d’Indian Wells, dont j’aime l’énergie. Je veux mettre cela de côté, même si je pense que l’ATP doit recon­si­dérer ces règles, s’as­seoir avec les joueurs et trouver quelque chose de plus logique. Je ne pense pas qu’ils veuillent que les joueurs se blessent, ce qui amélio­re­rait le niveau du tennis lors de ces grands événements. »