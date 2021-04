Sale période pour Stefanos Tsitsipas. Après sa défaite en quarts de finale contre Hubert Hurkacz, l’or­ga­ni­sa­tion du Miami Open a accusé le joueur grec et son père de ne pas avoir respecter le proto­cole sani­taire et la bulle mise en place. L’ATP a annoncé une sanc­tion et une amende à hauteur de 7500 dollars, sans préciser comment ils avaient enfreint les règles sani­taires. Plusieurs ques­tions se posent. Pourquoi Stefanos Tsitsipas n’a‐t‐il pas été disqua­lifié du tournoi, comme le règle­ment le prévoit pour ce genre d’écart ? Et pour­quoi l’amende s’élève‐t‐elle à 7500 dollars alors que Sam Querrey n’avait écopé que d’une amende de 20 000 dollars avec sursis (!) pour son évasion spec­ta­cu­laire de Russie ? Tout est très loin d’être clair.