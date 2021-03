17 ans qu’aucun membre du Big 3 n’avait pas parti­cipé à un Masters 1000. Stefanos Tsitsipas avait…5 ans ! Alors forcé­ment, l’ab­sence de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer donne des idées au grec.

« Je ne vais pas mentir, c’est une magni­fique oppor­tu­nité. Même si je suis parmi les meilleurs au monde, je ne me sens pas vrai­ment comme l’un des favoris pour le titre car il y a beau­coup de joueurs qui réus­sissent très bien. Je pense que j’ai de bonnes pers­pec­tives pour signer un bon résultat. Je veux conti­nuer à ajouter des points au clas­se­ment », a confié Stefanos Tsitsipas.

Le numéro 5 mondial a disputé pour le moment deux finales de Masters 1000, perdues face à Rafael Nadal (Canada 2018) et Novak Djokovic (Madrid 2019).

« L’un de mes grands objec­tifs est de gagner un Masters 1000. Je sens que je me rapproche de plus en plus de l’at­teindre. Je le désire ardem­ment et je travaille dur pour générer plus d’op­por­tu­nités pour y parvenir. »