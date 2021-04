6–2, 2–0, Stefanos déroule face à Hurkacz tout en restant derrière sa ligne et sans être aussi entre­pre­nant qu’il ne faudrait. Très vite, la match bascule, et le Grec se tend. A l’issue de sa défaite, même lui ne parvient pas à savoir pour­quoi il a « déraillé » : « J’ai été bon au niveau du jeu, je me suis senti plutôt bien. Mais je dois aussi avouer que j’ai ressenti beau­coup de stress ces deux dernières semaines, surtout celle‐ci. J’avais l’im­pres­sion que c’était ma semaine, que je me devais de saisir cette chance. Au final, cela m’a bloqué. C’est déce­vant, très déce­vant. Tout était sous contrôle. Et d’un coup, je ne sais pas, je me suis détruit. C’est dommage et j’es­père que cela ne se repro­duira plus. J’espère que ce n’est qu’une excep­tion et que je pourrai parvenir à finir le travail doré­na­vant quand je suis devant. À un moment donné, je me suis mis en colère et je n’aime pas me mettre en colère car ce n’est pas la bonne habi­tude. Il faut que je continue toujours à cher­cher une meilleure version de moi‐même. J’essaierai toujours de m’améliorer »