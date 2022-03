Hier face à Thompson, le Tricolore a fait avec les moyens du bord.

Sur certaines séquences notam­ment en coup droit, il a rappelé à ceux qui en doutaient sa formi­dable explosivité.

Mais comme il l’a dit à la suite de cette défaite en trois sets (7–6, 4–6, 4–6), il manque un petit quelque chose pour parvenir à l’emporter : « Tous les petits ajus­te­ments qui me manquent me coûtent chers parce que je fais de petites erreurs. Des fois, j’ai l’im­pres­sion d’être bien sur la balle et au dernier moment il faut faire le petit pas d’ajus­te­ment et je ne suis pas assez rapide » a expliqué le Français chez nos confrères de l’Equipe.

Le bilan du trico­lore durant cette saison en comp­tant ses appa­ri­tions en chal­lenger est de 3 victoires pour 6 défaites.

Les spécia­listes pensent que le Manceau va tirer sa révé­rence à Roland‐Garros ou Wimbledon comme un certain Richard Gasquet…