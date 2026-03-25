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Ugo Humbert, battu en huitièmes de finale : « Je sentais que je ne lui faisais pas mal du tout. Ma balle n’avan­çait pas »

Par
Baptiste Mulatier
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En huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, le Français Ugo Humbert a été dominé par l’Argentin Francisco Cerundolo (19e mondial) : 6–4, 6–3, en 1h18 de jeu. 

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le 34e joueur mondial a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire, tout en évoquant des condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment lentes, peu favo­rables à son style de jeu. 

« Il a mieux joué que moi, c’est simple. Les condi­tions étaient vrai­ment, vrai­ment lentes. Il faisait un peu plus frais. Je sentais que je ne lui faisais pas mal du tout, que ce soit en coup droit ou en revers. Ma balle n’avan­çait pas. Donc je devais forcer énor­mé­ment, ma seule solu­tion c’était de prendre plus tôt la balle, donc en prenant de gros risques. Ce n’était pas facile de jouer dans ces conditions‐là. Franchement, bravo à lui. Il est méga solide. Dès qu’il touchait un coup droit, il trou­vait des super zones. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau‐là. »

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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