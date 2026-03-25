En huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, le Français Ugo Humbert a été dominé par l’Argentin Francisco Cerundolo (19e mondial) : 6–4, 6–3, en 1h18 de jeu.
Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le 34e joueur mondial a reconnu la supériorité de son adversaire, tout en évoquant des conditions de jeu particulièrement lentes, peu favorables à son style de jeu.
« Il a mieux joué que moi, c’est simple. Les conditions étaient vraiment, vraiment lentes. Il faisait un peu plus frais. Je sentais que je ne lui faisais pas mal du tout, que ce soit en coup droit ou en revers. Ma balle n’avançait pas. Donc je devais forcer énormément, ma seule solution c’était de prendre plus tôt la balle, donc en prenant de gros risques. Ce n’était pas facile de jouer dans ces conditions‐là. Franchement, bravo à lui. Il est méga solide. Dès qu’il touchait un coup droit, il trouvait des super zones. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau‐là. »
Publié le mercredi 25 mars 2026 à 09:22