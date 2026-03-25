En huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami, le Français Ugo Humbert a été dominé par l’Argentin Francisco Cerundolo (19e mondial) : 6–4, 6–3, en 1h18 de jeu.

Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le 34e joueur mondial a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire, tout en évoquant des condi­tions de jeu parti­cu­liè­re­ment lentes, peu favo­rables à son style de jeu.

« Il a mieux joué que moi, c’est simple. Les condi­tions étaient vrai­ment, vrai­ment lentes. Il faisait un peu plus frais. Je sentais que je ne lui faisais pas mal du tout, que ce soit en coup droit ou en revers. Ma balle n’avan­çait pas. Donc je devais forcer énor­mé­ment, ma seule solu­tion c’était de prendre plus tôt la balle, donc en prenant de gros risques. Ce n’était pas facile de jouer dans ces conditions‐là. Franchement, bravo à lui. Il est méga solide. Dès qu’il touchait un coup droit, il trou­vait des super zones. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau‐là. »