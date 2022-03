Après six défaites de rang et même 12 revers sur ses 14 derniers matchs, Ugo Humbert a enfin éteint l’in­cendie en s’im­po­sant, non sans mal, au premier tour du Masters 1000 de Miami.

Opposé au reve­nant Aljaz Bedene (141e), absent du circuit depuis juillet 2021 et seule­ment de retour à Indian Wells la semaine passée, le Tricolore a bien démarré la rencontre avant de connaître un beau trou d’air physique dans la deuxième manche. Visiblement pas encore à 100% de ses capa­cités après une prépa­ra­tion tron­quée, le Messin a assuré l’es­sen­tiel en mettant fin à cette série de défaites après 2h de jeu : 6–3, 3–6, 6–3.

Il aura l’oc­ca­sion d’empiler une deuxième victoire de rang face au Russe Aslan Karatsev (32e), en diffi­culté depuis son retour d’Australie où il avait remporté le tournoi de Sydney.