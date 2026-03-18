Invité du tableau principal par les organisateurs du Masters 1000 de Miami où il sera opposé au qualifié américain Zachary Svajda (96e mondial), le grand espoir du tennis français, qui vient tout juste de célébrer ses 17 ans, impressionne déjà les observateurs mais aussi ses pairs.
Interrogé par L’Equipe, Ugo Humbert n’a pas tari d’éloges à l’égard de son jeune compatriote, qu’il a pu observer de près en février, lors de l’ATP 250 de Montpellier, où Kouame faisait ses grands débuts sur le circuit principal.
« Un journaliste m’a demandé si j’avais des conseils à lui donner, mais il est très bien entouré, il n’a pas du tout besoin de moi. Il mérite l’attention qu’il y a autour de lui. Je l’ai vu à Montpellier et j’ai été frappé par sa maturité. Il a quand même de sacrées qualités. Ça va être intéressant de le voir ici et dans les prochains mois, mais il a déjà une base très solide. Il a tout pour être très fort, ça se sent. »
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 15:41