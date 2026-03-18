Invité du tableau prin­cipal par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Miami où il sera opposé au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le grand espoir du tennis fran­çais, qui vient tout juste de célé­brer ses 17 ans, impres­sionne déjà les obser­va­teurs mais aussi ses pairs.

Interrogé par L’Equipe, Ugo Humbert n’a pas tari d’éloges à l’égard de son jeune compa­triote, qu’il a pu observer de près en février, lors de l’ATP 250 de Montpellier, où Kouame faisait ses grands débuts sur le circuit principal.

« Un jour­na­liste m’a demandé si j’avais des conseils à lui donner, mais il est très bien entouré, il n’a pas du tout besoin de moi. Il mérite l’at­ten­tion qu’il y a autour de lui. Je l’ai vu à Montpellier et j’ai été frappé par sa matu­rité. Il a quand même de sacrées qualités. Ça va être inté­res­sant de le voir ici et dans les prochains mois, mais il a déjà une base très solide. Il a tout pour être très fort, ça se sent. »