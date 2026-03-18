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Ugo Humbert sur la pépite Moïse Kouame : « Un jour­na­liste m’a demandé si j’avais des conseils à lui donner mais il n’a pas du tout besoin de moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité du tableau prin­cipal par les orga­ni­sa­teurs du Masters 1000 de Miami où il sera opposé au qualifié améri­cain Zachary Svajda (96e mondial), le grand espoir du tennis fran­çais, qui vient tout juste de célé­brer ses 17 ans, impres­sionne déjà les obser­va­teurs mais aussi ses pairs. 

Interrogé par L’Equipe, Ugo Humbert n’a pas tari d’éloges à l’égard de son jeune compa­triote, qu’il a pu observer de près en février, lors de l’ATP 250 de Montpellier, où Kouame faisait ses grands débuts sur le circuit principal. 

« Un jour­na­liste m’a demandé si j’avais des conseils à lui donner, mais il est très bien entouré, il n’a pas du tout besoin de moi. Il mérite l’at­ten­tion qu’il y a autour de lui. Je l’ai vu à Montpellier et j’ai été frappé par sa matu­rité. Il a quand même de sacrées qualités. Ça va être inté­res­sant de le voir ici et dans les prochains mois, mais il a déjà une base très solide. Il a tout pour être très fort, ça se sent. »

Publié le mercredi 18 mars 2026 à 15:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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