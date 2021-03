Rien ne va plus pour David Goffin. Vainqueur à Montpellier fin février après une semaine où on pensait avoir retrouvé le Belge, il s’est depuis incliné à quatre reprise sur ses six derniers matchs. Opposé au modeste austra­lien James Duckworth (104e) pour son entrée en lice, le 13e mondial n’a jamais existé, affi­chant un niveau de jeu presque inquié­tant : 3–6, 1–6 après 1h15 de jeu.

Au troi­sième tour, l’Australien sera opposé à Bublik ou Djere tandis que Goffin va désor­mais se tourner vers la saison de terre battue qui approche à grands pas.