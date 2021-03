Alors qu’il avait annoncé sa présence à Miami, Novak Djokovic s’est rétracté ce vendredi soir. Cette nouvelle est tout simple­ment histo­rique car ni Roger Federer, ni Rafael Nadal et donc ni Novak Djokovic ne parti­ci­pe­ront au Masters 1000 en Floride. Pour la première fois depuis…17 ans (!), un tournoi de cette impor­tance se dérou­lera sans aucun membre du Big 3, rappelle le jour­na­liste de l’Equipe Quentin Moynet. C’était à Bercy et Marat Safin avait remporté le tournoi. La porte est grande ouverte pour Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev.

