Composant avec un genou en déli­ca­tesse depuis le début de la saison, Taylor Fritz fait du Masters 1000 de Miami le juge de paix pour la suite de sa saison.

Dans des propos rapportés par le média Tennis.com, le septième joueur mondial précise qu’en fonc­tion de ses sensa­tions en Floride, il pour­rait prendre une déci­sion radi­cale pour soigner défi­ni­ti­ve­ment sa gêne physique. Rater la saison sur l’ocre n’est pas exclu.

« Je continue de prendre soin de mon genou. Certains jours, ça va mieux que d’autres, et je ne sais pas exac­te­ment pour­quoi. À Dallas, je me sentais super bien et ça ne m’a pas du tout gêné pendant tout le tournoi. Et puis, à l’approche d’Indian Wells, ce n’était plus le cas. J’avais l’impression d’avoir régressé un peu. La même chose s’est produite en Australie. On s’est dit qu’après Miami, si on ne consta­tait pas de grandes amélio­ra­tions, il serait peut‐être temps de lever un peu le pied sur le jeu et de guérir à 100 %. S’il y a une partie de la saison que je pense pouvoir manquer sans trop de problèmes, ce serait la saison sur terre battue, comme je l’ai fait l’année dernière. Je pense que cette semaine sera très révé­la­trice à ce sujet ».

Qualifié au troi­sième tour, l’Américain sera opposé à son compa­triote Reilly Opelka, tombeur de Jack Draper.