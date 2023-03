Interrogé par nos confrères d’Ubitennis sur le cas de Carlos Alcaraz qui a battu Jannik Sinner il y a quelques jours en demi‐finales du Masters 1000 d’Indian Wells, Simone Vagnozzi, entraî­neur du jeune italien depuis main­te­nant un an, a estimé que le numéro 1 mondial était en avance sur tous les temps de passage.

« Nous parlons d’un phéno­mène. À 19 ans, personne n’a jamais joué comme ça, pas même Federer, Nadal ou Djokovic. Personne n’a eu cette pléni­tude aussi tôt dans sa carrière. De plus, il est certain qu’il va encore s’amé­liorer et qu’il sera là pendant de nombreuses années. Mais nous ne devons pas faire la course avec lui, nous devons la faire avec Jannik et essayer d’en faire le meilleur joueur possible. Et c’est ce que nous essayons de faire. »