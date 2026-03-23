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Vainqueur d’Opelka, Fritz ironise : « J’ai vu l’autre jour que Reilly était numéro un au clas­se­ment des services cette année et que j’étais numéro deux, donc aujourd’hui, c’était un peu un ‘duel de bots’ »

Par
Jean Muller
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Vainqueur de son compa­triote en deux sets (6−3, 6–4), Taylor Fritz a encore sorti la boite à « gifles » avec une effi­ca­cité incroyable sur sa première balle.

« En ce qui concerne les aces, cela dépend en grande partie du nombre de matchs disputés. J’ai joué un bon nombre de matchs, et j’ai aussi souvent disputé des rencontres en trois sets. C’est une blague que je fais souvent : chaque fois que je perds un set, je dis aux gens que je gonfle mes statis­tiques d’aces. Je pense que tout se résume en fait au clas­se­ment des services : qui est le plus grand « bot ». J’ai vu l’autre jour que Reilly était numéro un au clas­se­ment des services cette année et que j’étais numéro deux, donc aujourd’hui, c’était un peu un « duel de bots ». »

Publié le lundi 23 mars 2026 à 10:15

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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