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Valentin Vacherot, battu par Arthur Fils : « Je n’étais pas prêt sur certains points et il a envoyé quand je ne m’y atten­dais pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Déçu et frustré au moment de quitter le court après sa défaite contre Arthur Fils en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–7 [4], 6–4), le Monégasque Valentin Vacherot a été impres­sionné par Arthur Fils, revenu début février de sa grave bles­sure au dos. Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le 25e joueur mondial a encensé le Français. 

« Franchement, après sa longue période d’arrêt, je trouve qu’il joue extrê­me­ment bien. C’est beau à voir, je trouve qu’il a retrouvé son niveau, voire même plus que celui qu’il avait au moment où il s’est blessé l’année dernière. Déjà, rien que là‐dessus, bravo à lui. Et ce qui m’a marqué, c’est qu’Arthur envoie vrai­ment sur des balles où d’autres envoient moins. Peut‐être que sur un ou deux moments, je n’étais pas prêt sur certains points et il a envoyé quand je ne m’y atten­dais pas. Il est très intel­li­gent, très bon dans la tête sur ce match. Sur son service, il a été mons­trueux. Même en seconde, il y est allé. J’ai eu du mal à lire où il me servait. Ses aces, ils sont quasi intou­chables. Je n’ai même pas eu mes chances pour essayer de revenir. Il a joué très très bien. »

Publié le mercredi 25 mars 2026 à 12:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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