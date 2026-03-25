Déçu et frustré au moment de quitter le court après sa défaite contre Arthur Fils en huitièmes de finale du Masters 1000 de Miami (6−4, 6–7 [4], 6–4), le Monégasque Valentin Vacherot a été impres­sionné par Arthur Fils, revenu début février de sa grave bles­sure au dos. Dans des propos relayés par L’Equipe après sa défaite, le 25e joueur mondial a encensé le Français.

« Franchement, après sa longue période d’arrêt, je trouve qu’il joue extrê­me­ment bien. C’est beau à voir, je trouve qu’il a retrouvé son niveau, voire même plus que celui qu’il avait au moment où il s’est blessé l’année dernière. Déjà, rien que là‐dessus, bravo à lui. Et ce qui m’a marqué, c’est qu’Arthur envoie vrai­ment sur des balles où d’autres envoient moins. Peut‐être que sur un ou deux moments, je n’étais pas prêt sur certains points et il a envoyé quand je ne m’y atten­dais pas. Il est très intel­li­gent, très bon dans la tête sur ce match. Sur son service, il a été mons­trueux. Même en seconde, il y est allé. J’ai eu du mal à lire où il me servait. Ses aces, ils sont quasi intou­chables. Je n’ai même pas eu mes chances pour essayer de revenir. Il a joué très très bien. »