Co‐entraîneur avec Jamie Delgado de Grigor Dimitrov, Daniel Vallverdu a expliqué de manière extrê­me­ment inté­res­sante à L’Equipe son travail avec le Bulgare avant sa finale à Miami contre Jannik Sinner.

« Comment ne pas l’ob­server avec des yeux ébahis ? Il est beau à voir et il possède un tennis magni­fique. En ce moment, cette beauté est asso­ciée à une effi­ca­cité extrême. C’est un équi­libre impor­tant à trouver avec Grigor, Depuis quelques mois, il l’a vrai­ment. Avoir autant d’armes, c’est à double tran­chant : tu dois simpli­fier ton jeu tout en utili­sant tes armes. Tu as un don, ne pas t’en servir serait du gâchis, non ? On fait en sorte qu’il fasse les choses de manière plus auto­ma­tique et instinc­tive, sans avoir à réflé­chir et à se demander quoi faire dans telle ou telle situation. »