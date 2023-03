Projected 4Rs :



(1) Alcaraz vs Paul (16)

(9) Fritz vs Rune (7)

(3) Ruud vs Zverev (13)

(10) Sinner vs Rublev (6)



(8) Hurkacz vs Norrie (11)

(15) De Minaur vs Medvedev (4)

(5) Auger‐Aliassime vs Tiafoe (12)

(14) Khachanov vs Tsitsipas (2)#MiamiOpen