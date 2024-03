Critiqué pour avoir mis du temps à réagir au moment du malaise d’Arthur Cazaux, contre qui il était opposé au premier tour des quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Miami, Harold Mayot a été direc­te­ment et publi­que­ment défendu par l’in­té­ressé qui va défi­ni­ti­ve­ment mettre fin aux critiques de certains igno­rants et donneurs de leçon du canapé.

ses collègues. Il était, comme beau­coup de joueurs, concentré sur son match et pensait que c’était de simples crampes. Dès qu’il a vu que c’était grave, il s’est inquiété et a tout fait pour m’aider. — Arthur Cazaux (@ArthurCazauxOff) March 19, 2024

« J’ai vu passer plusieurs messages inap­pro­priés envers Harold. On n’a pas pu en discuter après le match au vu de ma perte de conscience, mais le connais­sant depuis long­temps main­te­nant, je peux vous assurer que ce n’est pas le genre à ne pas se soucier de l’état de santé de ses collègues. Il était, comme beau­coup de joueurs, concentré sur son match et pensait que c’était de simples crampes. Dès qu’il a vu que c’était grave, il s’est inquiété et a tout fait pour m’aider », a écrit Arthur sur son compte Twitter qui a d’ailleurs donné des nouvelles rassu­rantes sur son état de santé.