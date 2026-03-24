Depuis son titre en 2022 sur le Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz n’ar­rive plus à performer en Floride.

Battu en demi‐finales en 2023, en quarts en 2024 et dès son entrée en lice en 2025, le numéro 1 mondial a cette fois quitté le tournoi dès le troi­sième tour suite à sa défaite contre un Sebastian Korda inspiré et déterminé.

Une défaite pas néces­sai­re­ment inquié­tante, surtout lors­qu’on connaît la capa­cité de réac­tion de l’Espagnol, mais son atti­tude un brin défai­tiste pendant la rencontre contre l’Américain a inter­pellé notre confrère d’Eurosport Espagne, Fernando Murciego.

« La conclu­sion est claire comme de l’eau de roche : Carlos Alcaraz a besoin de perdre des matchs. En fait, même s’il ne le voulait pas, il en perdrait de toute façon. Combien de matchs ? Je sors les chiffres : au cours des cinq dernières saisons, il en a perdu 65, soit une moyenne de 13 par saison. Il perdra toujours, jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite ; l’intérêt ici serait de choisir où. C’est là qu’apparaît le « problème » d’avoir conquis les quatre Grands Chelems à un âge ridi­cule, ce qui fait que l’esprit s’effondre plus faci­le­ment quand on ne vous sert pas de menu gastro­no­mique à table. Cela dit, même s’il a eu beau­coup de mal à donner le meilleur de lui‐même en Floride, ce qui est inac­cep­table, c’est de le voir perdre complè­te­ment ses moyens en plein milieu du match. « Je n’en peux plus, je n’en peux plus, je veux rentrer chez moi », criait Carlitos à son équipe alors qu’il restait encore tout le deuxième set à jouer. Si vous me demandez mon avis, cela m’inquiète davan­tage que la défaite en soi. »