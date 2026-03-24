Depuis son titre en 2022 sur le Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz n’arrive plus à performer en Floride.
Battu en demi‐finales en 2023, en quarts en 2024 et dès son entrée en lice en 2025, le numéro 1 mondial a cette fois quitté le tournoi dès le troisième tour suite à sa défaite contre un Sebastian Korda inspiré et déterminé.
Une défaite pas nécessairement inquiétante, surtout lorsqu’on connaît la capacité de réaction de l’Espagnol, mais son attitude un brin défaitiste pendant la rencontre contre l’Américain a interpellé notre confrère d’Eurosport Espagne, Fernando Murciego.
« La conclusion est claire comme de l’eau de roche : Carlos Alcaraz a besoin de perdre des matchs. En fait, même s’il ne le voulait pas, il en perdrait de toute façon. Combien de matchs ? Je sors les chiffres : au cours des cinq dernières saisons, il en a perdu 65, soit une moyenne de 13 par saison. Il perdra toujours, jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite ; l’intérêt ici serait de choisir où. C’est là qu’apparaît le « problème » d’avoir conquis les quatre Grands Chelems à un âge ridicule, ce qui fait que l’esprit s’effondre plus facilement quand on ne vous sert pas de menu gastronomique à table. Cela dit, même s’il a eu beaucoup de mal à donner le meilleur de lui‐même en Floride, ce qui est inacceptable, c’est de le voir perdre complètement ses moyens en plein milieu du match. « Je n’en peux plus, je n’en peux plus, je veux rentrer chez moi », criait Carlitos à son équipe alors qu’il restait encore tout le deuxième set à jouer. Si vous me demandez mon avis, cela m’inquiète davantage que la défaite en soi. »
Publié le mardi 24 mars 2026 à 17:11