Si cinq joueurs du top 10 sont déjà tombés (Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton et Daniil Medvedev) et que deux autres avait déclaré forfait avant le début du tournoi (Novak Djokovic et Lorenzo Musetti), Jannik Sinner, lui, ne tremble pas pour le moment à Miami.
Dernier représentant du top 10 encore en lice avec Alexander Zverev et Taylor Fritz, le numéro 2 mondial file vers un Sunshine Double (titre à Indian Wells et Miami) selon le journaliste espagnol José Moron.
« Vu la forme actuelle de Sinner, je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un dans le tableau de Miami capable de lui tenir tête. L’Italien est à un niveau exceptionnel. Seule une mauvaise journée de sa part pourrait lui laisser une petite chance. Pour moi, ce serait une surprise s’il ne remportait pas le tournoi de Miami. »
Visto cómo está Sinner, no creo que haya nadie en el cuadro de Miami que pueda hacerle frente.— José Morón (@jmgmoron) March 24, 2026
El italiano está a un nivel descomunal. Solo un mal día suyo abriría un poco la puerta.
Para mí sería una sorpresa si no gana en Miami. pic.twitter.com/rO06JYs6aP
L’Italien affrontera l’Américain Alex Michelsen (40e mondial) pour une place en quarts de finale.
Publié le mardi 24 mars 2026 à 13:28