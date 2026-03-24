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« Vu la forme actuelle de Sinner, je ne pense pas qu’il y ait quel­qu’un dans le tableau capable de lui tenir tête. Il est à un niveau excep­tionnel », affirme José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Si cinq joueurs du top 10 sont déjà tombés (Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton et Daniil Medvedev) et que deux autres avait déclaré forfait avant le début du tournoi (Novak Djokovic et Lorenzo Musetti), Jannik Sinner, lui, ne tremble pas pour le moment à Miami. 

Dernier repré­sen­tant du top 10 encore en lice avec Alexander Zverev et Taylor Fritz, le numéro 2 mondial file vers un Sunshine Double (titre à Indian Wells et Miami) selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron. 

« Vu la forme actuelle de Sinner, je ne pense pas qu’il y ait quel­qu’un dans le tableau de Miami capable de lui tenir tête. L’Italien est à un niveau excep­tionnel. Seule une mauvaise journée de sa part pour­rait lui laisser une petite chance. Pour moi, ce serait une surprise s’il ne rempor­tait pas le tournoi de Miami. »

L’Italien affron­tera l’Américain Alex Michelsen (40e mondial) pour une place en quarts de finale. 

Publié le mardi 24 mars 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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