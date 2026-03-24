Si cinq joueurs du top 10 sont déjà tombés (Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, Felix Auger‐Aliassime, Ben Shelton et Daniil Medvedev) et que deux autres avait déclaré forfait avant le début du tournoi (Novak Djokovic et Lorenzo Musetti), Jannik Sinner, lui, ne tremble pas pour le moment à Miami.

Dernier repré­sen­tant du top 10 encore en lice avec Alexander Zverev et Taylor Fritz, le numéro 2 mondial file vers un Sunshine Double (titre à Indian Wells et Miami) selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

« Vu la forme actuelle de Sinner, je ne pense pas qu’il y ait quel­qu’un dans le tableau de Miami capable de lui tenir tête. L’Italien est à un niveau excep­tionnel. Seule une mauvaise journée de sa part pour­rait lui laisser une petite chance. Pour moi, ce serait une surprise s’il ne rempor­tait pas le tournoi de Miami. »

Visto cómo está Sinner, no creo que haya nadie en el cuadro de Miami que pueda hacerle frente.



El italiano está a un nivel desco­munal. Solo un mal día suyo abriría un poco la puerta.



Para mí sería una sorpresa si no gana en Miami. pic.twitter.com/rO06JYs6aP — José Morón (@jmgmoron) March 24, 2026

L’Italien affron­tera l’Américain Alex Michelsen (40e mondial) pour une place en quarts de finale.