Rien ne va plus à nouveau pour Andrey Rublev, battu pour la troi­sième fois de suite depuis son titre à Doha.

Le 9e joueur mondial est tombé dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Miami face à un Zizou Bergs très ému à l’issue de sa victoire.

After getting his 1st top 10 win over Rublev in Miami, Zizou Bergs spoke about his grandpa who passed away



“My grand­fa­ther died 2 years ago on this day..when I was playing Kokkinakis here. I lost 7–6 in the 3rd. Today… a top 10 win is just amazing” 🥹



pic.twitter.com/LwsPLlUwDO