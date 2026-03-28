« Tu as bien joué », a glissé Jannik Sinner au filet après sa victoire contre Alexander Zverev en demi‐finales du Masters 1000 de Miami (6−3, 7–6 [4]). Avec un sourire, l’Allemand a rétorqué : « Ça ne suffit toujours pas. »
Sur le réseau social X, le journaliste espagnol José Moron a dressé le même constat que Zverev, battu pour la septième fois de suite par l’actuel numéro 2 mondial.
« Zverev a joué comme jamais contre Sinner, mais il a perdu comme lors leurs sept dernières rencontres. L’Allemand a livré un match exceptionnel, mais il a baissé les bras sur les deux ou trois points décisifs de chaque set. Et face à Sinner, c’est trop. »
Zverev hoy jugó como nunca ante Sinner, pero perdió como en las últimas 7 veces.— José Morón (@jmgmoron) March 28, 2026
El alemán jugó un partidazo, pero bajó los brazos en los dos/tres puntos importantes de cada set.
Y eso, ante Sinner, es demasiado.
Brutal lo de Jannik. pic.twitter.com/6Hd349RZQH
Une situation assez désespérante pour Zverev…
Publié le samedi 28 mars 2026 à 11:55