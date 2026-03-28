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« Zverev a joué comme jamais contre Sinner, il a livré un match excep­tionnel, et pour­tant, il a perdu comme lors de leurs sept dernières confron­ta­tions », souligne José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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« Tu as bien joué », a glissé Jannik Sinner au filet après sa victoire contre Alexander Zverev en demi‐finales du Masters 1000 de Miami (6−3, 7–6 [4]). Avec un sourire, l’Allemand a rétorqué : « Ça ne suffit toujours pas. »

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a dressé le même constat que Zverev, battu pour la septième fois de suite par l’ac­tuel numéro 2 mondial. 

« Zverev a joué comme jamais contre Sinner, mais il a perdu comme lors leurs sept dernières rencontres. L’Allemand a livré un match excep­tionnel, mais il a baissé les bras sur les deux ou trois points déci­sifs de chaque set. Et face à Sinner, c’est trop. »

Une situa­tion assez déses­pé­rante pour Zverev…

Publié le samedi 28 mars 2026 à 11:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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