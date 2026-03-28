« Tu as bien joué », a glissé Jannik Sinner au filet après sa victoire contre Alexander Zverev en demi‐finales du Masters 1000 de Miami (6−3, 7–6 [4]). Avec un sourire, l’Allemand a rétorqué : « Ça ne suffit toujours pas. »

Sur le réseau social X, le jour­na­liste espa­gnol José Moron a dressé le même constat que Zverev, battu pour la septième fois de suite par l’ac­tuel numéro 2 mondial.

« Zverev a joué comme jamais contre Sinner, mais il a perdu comme lors leurs sept dernières rencontres. L’Allemand a livré un match excep­tionnel, mais il a baissé les bras sur les deux ou trois points déci­sifs de chaque set. Et face à Sinner, c’est trop. »

Zverev hoy jugó como nunca ante Sinner, pero perdió como en las últimas 7 veces.



El alemán jugó un parti­dazo, pero bajó los brazos en los dos/tres puntos impor­tantes de cada set.



Y eso, ante Sinner, es dema­siado.



Brutal lo de Jannik. pic.twitter.com/6Hd349RZQH — José Morón (@jmgmoron) March 28, 2026

Une situa­tion assez déses­pé­rante pour Zverev…