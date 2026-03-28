« Il y a des arbitres qui comprennent le tennis… et les autres », lâchait Carlos Alcaraz au début du mois à Indian Wells, agacé par les avertissements pour dépassement de temps entre les points.
Un sujet récurrent sur le circuit, qui continue de frustrer de nombreux joueurs.
Lors de sa demi‐finale à Miami face à Jannik Sinner, qui l’a dominé pour la septième fois consécutive (6−3, 7–6 [4]), Alexander Zverev en a fait les frais. À 3–3, 40–30 sur son service, l’Allemand a été sanctionné pour dépassement de temps.
Sous les huées du public, il s’est alors tourné vers l’arbitre : « Ça, c’est pour toi. »
Zverev just received a time violation warning in the 2nd set at 3–3 40–30 serving against Jannik Sinner in Miami.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026
The crowd starts booing.
Zverev to the umpire : “That’s for you”
💀💀💀 pic.twitter.com/kU7FLHQ48E
Un léger moment de tension en Floride.
Publié le samedi 28 mars 2026 à 10:59