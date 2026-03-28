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Zverev à l’ar­bitre lors de son duel contre Sinner : « Ça, c’est pour toi »

Par
Baptiste Mulatier
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« Il y a des arbitres qui comprennent le tennis… et les autres », lâchait Carlos Alcaraz au début du mois à Indian Wells, agacé par les aver­tis­se­ments pour dépas­se­ment de temps entre les points.

Un sujet récur­rent sur le circuit, qui continue de frus­trer de nombreux joueurs.

Lors de sa demi‐finale à Miami face à Jannik Sinner, qui l’a dominé pour la septième fois consé­cu­tive (6−3, 7–6 [4]), Alexander Zverev en a fait les frais. À 3–3, 40–30 sur son service, l’Allemand a été sanc­tionné pour dépas­se­ment de temps.

Sous les huées du public, il s’est alors tourné vers l’arbitre : « Ça, c’est pour toi. »

Un léger moment de tension en Floride. 

Publié le samedi 28 mars 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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