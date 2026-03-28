« Il y a des arbitres qui comprennent le tennis… et les autres », lâchait Carlos Alcaraz au début du mois à Indian Wells, agacé par les aver­tis­se­ments pour dépas­se­ment de temps entre les points.

Un sujet récur­rent sur le circuit, qui continue de frus­trer de nombreux joueurs.

Lors de sa demi‐finale à Miami face à Jannik Sinner, qui l’a dominé pour la septième fois consé­cu­tive (6−3, 7–6 [4]), Alexander Zverev en a fait les frais. À 3–3, 40–30 sur son service, l’Allemand a été sanc­tionné pour dépas­se­ment de temps.

Sous les huées du public, il s’est alors tourné vers l’arbitre : « Ça, c’est pour toi. »

Zverev just received a time viola­tion warning in the 2nd set at 3–3 40–30 serving against Jannik Sinner in Miami.



The crowd starts booing.



Zverev to the umpire : “That’s for you”



💀💀💀 pic.twitter.com/kU7FLHQ48E — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 28, 2026

Un léger moment de tension en Floride.