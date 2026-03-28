Malgré sa nouvelle défaite contre Jannik Sinner, la septième d’affilée, en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Alexander Zverev était globalement satisfait de sa performance et surtout de son nouveau style de jeu.
Après avoir décidé de devenir un joueur plus agressif, l’Allemand s’est félicité de l’évolution de son jeu lors de son passage en conférence de presse après la rencontre.
« Je veux être ce joueur, pas seulement pour le reste de l’année, mais pour le reste de ma carrière. C’est quelque chose sur lequel je travaille sans relâche depuis plusieurs mois. Je le dis depuis le début de l’année : c’est comme ça que je veux jouer, et j’ai l’impression d’avoir joué ainsi toute la saison. Aujourd’hui, ça ne s’est pas terminé comme je l’espérais, mais c’est clairement la voie à suivre. »
Publié le samedi 28 mars 2026 à 14:22