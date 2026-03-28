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Zverev, après sa défaite contre Sinner : « Je veux être ce joueur, pas seule­ment pour le reste de l’année, mais pour le reste de ma carrière »

Par
Thomas S
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Malgré sa nouvelle défaite contre Jannik Sinner, la septième d’af­filée, en demi‐finales du Masters 1000 de Miami, Alexander Zverev était globa­le­ment satis­fait de sa perfor­mance et surtout de son nouveau style de jeu.

Après avoir décidé de devenir un joueur plus agressif, l’Allemand s’est féli­cité de l’évo­lu­tion de son jeu lors de son passage en confé­rence de presse après la rencontre. 

« Je veux être ce joueur, pas seule­ment pour le reste de l’année, mais pour le reste de ma carrière. C’est quelque chose sur lequel je travaille sans relâche depuis plusieurs mois. Je le dis depuis le début de l’année : c’est comme ça que je veux jouer, et j’ai l’impression d’avoir joué ainsi toute la saison. Aujourd’hui, ça ne s’est pas terminé comme je l’espérais, mais c’est clai­re­ment la voie à suivre. »

Publié le samedi 28 mars 2026 à 14:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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