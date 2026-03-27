Alexander a été impressionnant face à Cerundolo (6−1, 6–2) qui est encore passé à côté d’un match important. Si l’Argentin a expliqué qu’il se sentait pas très bien le matin avant sa rencontre, Sascha était dans une configuration tout à fait différente. Rapide, précis, alerte, il a donc fait qu’une bouchée de l’Argentin. C’est de bon augure avant d’aller défier Jannik Sinner sur lequel il reste sur un bilan de 6 défaites consécutives.
« Aujourd’hui, je me sentais bien. J’ai parlé toute l’année de l’importance d’un jeu plus agressif. Aujourd’hui, ça a parfaitement fonctionné. Maintenant, j’ai hâte d’aller défier Sinner. Je me sens en pleine forme et j’espère que ça va continuer. Les derniers duels ont tous tourné à son avantage, donc j’espère simplement un résultat différent. J’ai fait un mauvais match à Indian Wells »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 09:45