Alexander a été impres­sion­nant face à Cerundolo (6−1, 6–2) qui est encore passé à côté d’un match impor­tant. Si l’Argentin a expliqué qu’il se sentait pas très bien le matin avant sa rencontre, Sascha était dans une confi­gu­ra­tion tout à fait diffé­rente. Rapide, précis, alerte, il a donc fait qu’une bouchée de l’Argentin. C’est de bon augure avant d’aller défier Jannik Sinner sur lequel il reste sur un bilan de 6 défaites consécutives.

« Aujourd’hui, je me sentais bien. J’ai parlé toute l’année de l’im­por­tance d’un jeu plus agressif. Aujourd’hui, ça a parfai­te­ment fonc­tionné. Maintenant, j’ai hâte d’aller défier Sinner. Je me sens en pleine forme et j’es­père que ça va conti­nuer. Les derniers duels ont tous tourné à son avan­tage, donc j’es­père simple­ment un résultat diffé­rent. J’ai fait un mauvais match à Indian Wells »