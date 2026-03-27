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Zverev humilie Cerundolo et vise main­te­nant Sinner : « J’ai hâte d’aller défier Jannik. Je me sens en pleine forme et j’es­père que ça va continuer »

Par
Jean Muller
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Alexander a été impres­sion­nant face à Cerundolo (6−1, 6–2) qui est encore passé à côté d’un match impor­tant. Si l’Argentin a expliqué qu’il se sentait pas très bien le matin avant sa rencontre, Sascha était dans une confi­gu­ra­tion tout à fait diffé­rente. Rapide, précis, alerte, il a donc fait qu’une bouchée de l’Argentin. C’est de bon augure avant d’aller défier Jannik Sinner sur lequel il reste sur un bilan de 6 défaites consécutives. 

« Aujourd’hui, je me sentais bien. J’ai parlé toute l’année de l’im­por­tance d’un jeu plus agressif. Aujourd’hui, ça a parfai­te­ment fonc­tionné. Maintenant, j’ai hâte d’aller défier Sinner. Je me sens en pleine forme et j’es­père que ça va conti­nuer. Les derniers duels ont tous tourné à son avan­tage, donc j’es­père simple­ment un résultat diffé­rent. J’ai fait un mauvais match à Indian Wells »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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