S’il n’a histo­ri­que­ment jamais bien joué à Miami malgré une finale disputée en 2018 en sept parti­ci­pa­tions, Alexander Zverev ne déses­père pas de réaliser une belle pres­ta­tion sur cette édition 2023 après être passé à rien d’une victoire de pres­tige face à Medvedev la semaine dernière en Californie. Et même s’il s’est déjà incliné à huit reprises cette saison (en prenant en compte la United Cup et la Coupe Davis), le joueur alle­mand est satis­fait de son de ses sensa­tions sur le court.

« Que j’aie eu plus ou moins de succès dans ce tournoi, ce qui compte vrai­ment, c’est ce que j’ai fait ces dernières semaines, où je n’ai cessé de perdre des matches. J’ai l’im­pres­sion de retrouver petit à petit mon niveau de tennis, ce qui est super impor­tant pour moi, j’étais à deux doigts de battre Daniil Medvedev il y a quelques jours à Indian Wells, tout s’est joué sur quelques points. On ne sait jamais, peut‐être que gagner ce match m’au­rait permis de faire un pas de plus et de me retrouver en finale, à me battre pour un grand titre, mais je suis heureux de me sentir à nouveau compé­titif sur le court, c’est la meilleure nouvelle pour moi, d’être à nouveau à 100% physiquement. »