Accompagné par Sergi Bruguera à Miami, Alexander Zverev se rassure.

Sur le circuit, il restait sur un déra­page à Acapulco et une élimi­na­tion dès son premier match à Indian Wells. En Floride, ses succès contre Borna Coric et Mackenzie McDonald l’ont remis en confiance.

« Je suis heureux de trouver un peu mon rythme et de remporter des victoires plus faciles. Je suis égale­ment très content d’être en huitièmes de finale. Le tournoi va devenir plus diffi­cile à partir de main­te­nant, mais je suis prêt », a assuré le numéro 4 mondial qui va affronter Thanasi Kokkinakis au prochain tour.