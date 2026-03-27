De passage en confé­rence de presse après sa victoire (trop) facile face à Francisco Cerundolo en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, Alexander Zverev, qui retrou­vera un certain Jannik Sinner cette nuit pour une place en finale, a de nouveau fait part de son désir de décro­cher enfin ce fameux titre du Grand Chelem qui manque tant à son magni­fique palmarès.

Et à l’écouter, l’Allemand n’a peut‐être jamais été aussi proche de réaliser son rêve ultime.

« L’une des choses qui comptent le plus pour moi, c’est d’améliorer mon jeu pour remporter un Grand Chelem ; c’est là que se trouve mon objectif prin­cipal. Je sens que j’en suis capable. Par exemple, l’année dernière, je ne me sentais pas comme ça : je jouais mal et j’étais souvent blessé. Quand on joue constam­ment dans la douleur et qu’on n’est pas à l’aise sur le court, il devient beau­coup plus diffi­cile de produire son meilleur tennis. La confiance s’effrite alors et il est compliqué de se sortir de cette situa­tion, surtout dans les moments diffi­ciles comme lors des tour­nois du Grand Chelem. Cette année, je me sens diffé­rent et j’ai le senti­ment que cela peut arriver… et que cela arrivera. »