De passage en conférence de presse après sa victoire (trop) facile face à Francisco Cerundolo en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, Alexander Zverev, qui retrouvera un certain Jannik Sinner cette nuit pour une place en finale, a de nouveau fait part de son désir de décrocher enfin ce fameux titre du Grand Chelem qui manque tant à son magnifique palmarès.
Et à l’écouter, l’Allemand n’a peut‐être jamais été aussi proche de réaliser son rêve ultime.
« L’une des choses qui comptent le plus pour moi, c’est d’améliorer mon jeu pour remporter un Grand Chelem ; c’est là que se trouve mon objectif principal. Je sens que j’en suis capable. Par exemple, l’année dernière, je ne me sentais pas comme ça : je jouais mal et j’étais souvent blessé. Quand on joue constamment dans la douleur et qu’on n’est pas à l’aise sur le court, il devient beaucoup plus difficile de produire son meilleur tennis. La confiance s’effrite alors et il est compliqué de se sortir de cette situation, surtout dans les moments difficiles comme lors des tournois du Grand Chelem. Cette année, je me sens différent et j’ai le sentiment que cela peut arriver… et que cela arrivera. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 13:50